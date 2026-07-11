Enna, Pro Loco: estate al Castello di Lombardia tra eventi per bambini e visite in notturna

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La Pro Loco Enna propone, per l’estate 2026, alcune iniziative rivolte a diverse fasce di età.

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Il primo appuntamento è in programma domenica 12 luglio al Castello di Lombardia, con una giornata dedicata ai bambini. Grazie alla collaborazione con la ludoteca “L’Isola di Peter Pan”, all’interno del Castello saranno previste attività di animazione, gonfiabili, trucca bimbi, laboratori, palloncini e zucchero filato. Nel pomeriggio è previsto anche lo spettacolo del Mago Ufo, rivolto ai bambini e alle famiglie.

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Un secondo appuntamento è fissato per venerdì 17 luglio, con la visita in notturna del Castello di Lombardia, organizzata con la collaborazione delle guide turistiche. L’iniziativa consentirà di visitare il maniero in orario serale e prevede anche letture a cura di Elisa Di Dio, uno spazio medievale con gli Arcieri del Castello di Enna, musica e la possibilità di degustare un calice di bollicine.

Le visite saranno distribuite in diversi orari a partire dalle 20.30, con gruppi contingentati. È quindi necessaria la prenotazione chiamando il numero 3401482641.