Enna, Pro Loco: confronto con i candidati sindaco su turismo, Pergusa e sviluppo della città

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La Pro Loco Proserpina, in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio, ha organizzato tre incontri, ciascuno con un candidato sindaco, su temi riguardanti turismo e strategie di sviluppo, futuro dell’autodromo e rilancio di Pergusa, Enna città universitaria e viabilità.

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Ogni candidato ha esposto la propria visione di città e le progettualità per raggiungere gli obiettivi tracciati. Gli incontri sono stati definiti dalla Pro Loco “momenti di confronto interessanti e costruttivi, in cui i numerosi partecipanti hanno potuto cogliere i programmi di ciascun candidato e relazionarsi con questi in merito ai numerosi problemi che i cittadini vivono”.

La Pro Loco ha messo in evidenza le diverse criticità che si riscontrano in ambito turistico. In particolare, ha riportato “il dato scoraggiante di un decremento del 60% di presenze presso il Castello di Lombardia”.

Secondo quanto evidenziato dall’associazione, lo smantellamento della piazza dedicata al parcheggio degli autobus turistici e l’ampliamento della parte antistante il castello, in seguito ai lavori di rifacimento dell’anello, hanno determinato “un’oggettiva difficoltà di manovra degli autisti, che si rifiutano di accompagnare i turisti al castello e preferiscono dirottarli presso altre località vicine”.

Tra i temi affrontati anche la programmazione e la promozione degli eventi. Per la Pro Loco, “la mancata programmazione ed adeguata promozione degli eventi che si svolgono durante l’anno, gli stessi eventi che dovrebbero rappresentare anche un volano economico e turistico, sono un’occasione sprecata oltre ad uno sperpero di risorse economiche investite”.

Una programmazione più efficace e una promozione adeguata, secondo l’associazione, contribuirebbero a far permanere il turista a Enna più a lungo, contrastando “la tendenza di un turismo mordi e fuggi, che ben poco lascia da un punto di vista economico alla città”.

La Pro Loco ha inoltre richiamato la necessità di rivitalizzare il centro storico “attraverso una viabilità sostenibile, con il centro storico chiuso al traffico”, così che cittadini e turisti possano riappropriarsi degli spazi e vivere una maggiore socialità. Tra le proposte anche collegamenti adeguati con Enna Bassa e Pergusa, affinché gli studenti universitari possano vivere appieno la parte alta della città.

L’associazione ha ribadito che garantirà pieno supporto alla prossima amministrazione, sottolineando come “soltanto da rapporti di collaborazione e di sano confronto si possano raggiungere risultati tangibili a beneficio di tutta la città”.

La Pro Loco ricorda di avere sempre lavorato in tal senso, fornendo un servizio 365 giorni all’anno presso il Castello di Lombardia e la Torre di Federico, “quando aperta al pubblico”, oltre a organizzare diverse manifestazioni durante l’anno. L’auspicio è che con la prossima amministrazione si possa lavorare per costruire occasioni di sviluppo “in un rapporto di serenità e di reale collaborazione”.

“Tutti e tre i confronti sono stati interessanti e produttivi, i soci hanno avuto la possibilità di valutare i programmi dei candidati ‘sul campo’, non solo su carta, ed hanno avuto la possibilità di fare domande alle quali hanno ricevuto sempre risposte chiare ed esaustive. Speriamo di aver dato, come è il nostro intento, un servizio utile e piacevole” conclude la Pro Loco.