Enna: Pro Loco con ”Aperti per Ferie” oltre 450 biglietti nel weekend

“In un anno di pandemia, di frontiere chiuse, di paura di viaggiare, un anno in cui pensavamo che il castello e la torre non avrebbero ospitato turisti, un anno di crisi, oggi possiamo dire di essere particolarmente felici, felici perché nei due giorni in cui abbiamo aderito al progetto “Aperti per Ferie”, due giorni di festa il 15 (Ferragosto) è il 16 Domenica di Agosto, mantenendo il nostro impegno di valorizzare il territorio e impegnandoci per la città siamo riusciti a chiudere le biglietterie con la vendita di oltre 450 biglietti. I ragazzi della Pro. Loco sono ancora più felici perché invogliano i graditi ospiti, munendoli di mappa della città, a raggiungere la torre di Federico e oltre 150 lo hanno fatto, sono soddisfatti perché con il loro impegno il Comune ha ricavato oltre 2.000 euro il tutto completamente a zero spese per il nostro comune. Mentre qualcuno fa politica, diciamo brutta politica, cercando di screditare il nostro operato noi siamo sempre lì, presenti, rispettosi degli impegni presi e sopratutto consapevoli di far del bene alla città di Enna. Vogliamo ringraziare Federica Riccobene, Federica Barbarino, Giulia Carapezza, Dalila Arigano, Stefano Milano e Francesco Vinci per la costanza e l’impegno con cui hanno rinunciato alla gita fuori porta per ferragosto per servire la città. La Pro Loco Giovani, formata anche da Antonio Messina, Davide Spelletta e Davide Amico, sta lavorando alla realizzazione di una brochure completa sul castello e ad una mostra interamente realizzata dagli stessi ragazzi, sul Mito di Proserpina che sarà inaugurata sabato 29 Agosto con un evento a tema”.

Così Pro Loco Enna.