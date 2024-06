Enna: Pro Loco, assegnati i ruoli nel comitato provinciale Unpli

PUBBLICITÀ

Continuano le attività del Comitato Provinciale UNPLI Enna dopo l’elezione di Francesco Bivona alla presidenza del Comitato Provinciale delle Pro Loco. Nei giorni scorsi la squadra composta da Fabrizio Cianciolo (Aidone), Michelangelo Di Fede (Valguarnera), Francesca Millauro (Agira), Rosario Patti (Nissoria), Gioia Pugliese (Enna) e Sara Savarino (Calascibetta) ha stabilito l’assegnazione dei ruoli all’interno del comitato direttivo.

Alla presenza del collegio dei probiviri, rappresentato da Massimiliano Ragusa di Troina, la presidente della Pro Loco di Enna Gioia Pugliese è stata nominata vicepresidente, mentre la segreteria è stata affidata a Sara Savarino, vicepresidente della Pro Loco di Calascibetta. A Savarino è stata affidata anche la cura dei canali social del Comitato e il compito di supportare tutte le altre Pro Loco del Comitato nell’utilizzo dei canali social per la valorizzazione dei propri territori.

A Fabrizio Cianciolo e Michelangelo Di Fede è stata assegnata la responsabilità delle attività di formazione per tutti gli operatori delle Pro loco, a Francesca Millauro, invece, la delega per la cura del Servizio Civile Universale.

Al consiglio provinciale è seguita l’assemblea delle Pro loco che ha approvato il bilancio di esercizio 2023 del Comitato provinciale segnato in particolare modo dal finanziamento ottenuto dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

“I ragazzi che svolgono il servizio civile sono una risorsa imprescindibile per le Pro loco perché si occupano ogni giorno dell’accoglienza turistica oltre che di compiere costantemente attività di ricerca sul patrimonio culturale locale – dichiara Francesco Bivona, presidente del Comitato Provinciale UNPLI Enna -. Grazie a loro e al contributo di tutti i volontari delle Pro Loco lavoreremo per costruire una rete interna alla provincia che possa partire dai singoli territori per riscoprire il valore turistico di una intera provincia al centro della Sicilia”.