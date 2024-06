Enna: primo memorial in ricordo di Alfonso Arnone

PUBBLICITÀ

Mercoledì, presso il Greengame di contrada Bruchito ad Enna, si terrà il primo Memorial dedicato ad Alfonso Arnone, Assistente capo coordinatore della Polizia di Stato, che prestava servizio presso la DIGOS. Alfonso, scomparso prematuramente all’età di quarantotto anni a causa di una grave malattia, sarà ricordato con un evento fortemente voluto dalla sua famiglia e dai suoi amici.

PUBBLICITÀ

La commemorazione sarà così strutturata: inizio alle ore 17:00 con la benedizione impartita da Padre Giacomo Zangara; seguirà un minuto di silenzio in memoria di Alfonso. Successivamente, avrà luogo un torneo di calcio a 5 che vedrà la partecipazione di quattro squadre composte dagli amici della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dei Vigili del Fuoco e dagli amici finanzieri.

L’evento sarà inaugurato dall’intervento dell’ex questore di Enna, il Dott. Corrado Basile, il quale darà il via ufficiale alla commemorazione con un discorso iniziale. La premiazione dei vincitori del torneo sarà un momento particolarmente toccante, condotta dalla moglie di Alfonso, Stefania, accompagnata dalle loro due figlie, Giada e Aurora, a simboleggiare l’amore e il legame profondo che Alfonso aveva con la sua famiglia. La giornata si concluderà con l’intervento del questore di Enna, il Dott. Salvatore Fazzino, che chiuderà ufficialmente l’evento con parole di ricordo e di speranza, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di Alfonso nelle nostre comunità.

“Il 17 giugno sarà un anno dalla dolorosa scomparsa di Alfonso – raccontano gli amici – e abbiamo sentito la forte necessità di ricordarlo in questo modo. Alfonso, uomo leale, generoso, giusto e sempre disponibile con chiunque, amava molto il calcio. Non riusciamo a trovare pace per il fatto che lui non sia più con noi e siamo certi che questa giornata ci farà sentire più vicini a lui. Invitiamo tutti a partecipare numerosi per rendere omaggio a un uomo che ha lasciato un segno indelebile nelle vite di tutti coloro che lo hanno conosciuto”.