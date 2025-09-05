Enna: primo intervento di urologia robotica, rimosso con successo tumore alla prostata

PUBBLICITÀ

Giornata storica per l’Unità Operativa di Urologia dell’ASP di Enna: l’equipe diretta dal Dr. Giovanni Bologna ha eseguito con successo il primo intervento robotico per la rimozione di un adenocarcinoma prostatico. L’innovativa procedura rappresenta un ulteriore tassello del programma di chirurgia robotica nato dalla collaborazione tra l’Azienda Sanitaria e l’Università Kore di Enna, grazie alla quale l’Umberto I è stato dotato del robot chirurgico Hugo RAS.

Il programma, già operativo da qualche mese, aveva già coinvolto le UOC di Chirurgia Generale e Ostetricia. L’equipe in sala era composta dal Direttore Dr. Giovanni Bologna, dai chirurghi Dr. Enrico Grimaldi e Dr. Leonardo Lizzio, dall’anestesista Dr.ssa Emilia Lo Giudice e dalla ferrista Dr.ssa Alessandra Petralia. Il paziente, un settantenne di Palagonia che non ha esitato a percorrere i chilometri necessari a scegliere l’Urologia ennese per affidarle la propria salute.

Una fiducia che si è rivelata ben riposta: l’intervento è riuscito perfettamente e l’uomo potrà tornare a casa dopo soli tre giorni di degenza, meno della metà di quelli previsti per la chirurgia tradizionale.

I chirurghi ennesi coinvolti nel programma robotico hanno seguito un percorso di formazione internazionale in Belgio, acquisendo competenze che permetteranno loro di formare i colleghi ospedalieri. La formazione continuativa si estenderà a tutti i collaboratori delle U.O. interessate.

Durante il primo intervento era presente anche il tutor per la strumentazione robotica Dr. Papalia Rocco.

“L’intervento completa l’offerta sanitaria della nostra unità operativa con una chirurgia sempre più mini-invasiva che garantisce maggiore precisione, minore impatto sul paziente e tempi di degenza ridotti – ha spiegato il Dr. Bologna -. Sono felice per la crescita professionale della nostra equipe e ringrazio la Direzione Strategica e l’Università Kore per averci dato questa opportunità.”

L’unità operativa di Urologia di Enna registra un incremento progressivo delle richieste di assistenza, anche da parte di pazienti provenienti dalle varie province siciliane. Questa attrattività, determinata dalla qualità del servizio offerto, rappresenta un’opportunità di crescita per i professionisti dell’Azienda e per gli specializzandi che avranno la possibilità di formarsi ad Enna.

“La collaborazione virtuosa tra ASP e Università Kore, che è doveroso ringraziare, ha permesso di dotare l’Ospedale di Enna di un sistema robotico di ultima generazione – ha dichiarato il Direttore Generale Dr. Mario Zappia –. Il robot Ugo è già entrato a regime nelle agende delle sale operatorie adeguando la nostra azienda agli standard nazionali e internazionali”.

Le unità operative che possono vantare queste tecnologie in Sicilia sono ancora poche ed Enna si distingue per l’innovazione raggiunta. La chirurgia robotica, che implementa quella mini-invasiva già in uso, garantisce ai chirurghi migliore ergonomia e maggiore precisione, oltre a tempi di recupero più rapidi e minori rischi di complicanze per i pazienti.

Questo nuovo traguardo dell’ASP di Enna conferma che non sempre è necessario andare lontano per trovare l’eccellenza: l’avanguardia della medicina è già arrivata nel cuore della Sicilia.