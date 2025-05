Enna: primo intervento di chirurgia robotica all’ASP

PUBBLICITÀ

Giornata memorabile per l’ASP di Enna, eseguito con successo il primo intervento di chirurgia robotica. Questa tecnica avanzata nasce come riflesso qualitativo del connubio virtuoso tra Azienda ed Università Kore.

Il programma di chirurgia robotica ad Enna nasce e si sviluppa sotto la supervisione del responsabile clinico del programma robotico, il Prof. Basilio Pecorino, e dell’infermiera responsabile per la robotica Elisa Scavuzzo. Le specialità già formate e pronte all’utilizzo delle nuove tecnologie messe a disposizione dalla Kore sono: la U.O. Chirurgia Generale diretta da Dr. Danilo Centonze, la U.O. di Urologia diretta dal Dr. Giovanni Bologna e il reparto universitario di ginecologia diretto dal Prof. Pecorino.

Le equipe chirurgiche di queste tre specialità hanno intrapreso già da tempo un percorso di formazione internazionale che fino allo scorso mese li ha visti impegnati in Belgio. La formazione continuativa permetterà loro di poter fare training anche ai loro collaboratori.

Enna quindi si adegua agli standard nazionali e internazionali, in quanto la chirurgia robotica, che implementa la chirurgia mini-invasiva già largamente utilizzata, ormai rientra nello strumentario generale dei chirurghi offrendo loro una migliore ergonomia chirurgica e una maggiore precisione; e garantisce inoltre minori tempi di recupero e minor rischio di complicanze per il paziente.

La collaborazione tra ASP ed Università Kore ha permesso dunque di dotare l’Ospedale di Enna di un sistema robotico di ultima generazione che è già entrato a regime nelle agende delle sale operatorie dell’Umberto I. La disponibilità di tecnologie avanzate rappresenta un’opportunità formativa e di crescita per tutti i professionisti che operano presso l’Azienda. Le risorse umane e tecniche si traducono in attrattività per i pazienti, che possono contare su un’offerta sanitaria di eccellenza, ed anche per tutti gli specializzandi che avranno la fortuna di fare il tirocinio presso la struttura dell’ASP di Enna.

Le unità operative che possono vantare tali tecnologie al momento in Sicilia sono poche, e sicuramente Enna arriva per prima tra le piccole province.

Per il primo intervento eseguito la mente e l’anima dietro “Hugo RAS”, il robot messo a disposizione dall’Università, sono state quelle del Dr. Danilo Centonze, specialista di fama consolidata in particolare nella chirurgia oncologica. Nello specifico è stato trattato con successo un adenocarcinoma del colon attraverso una emicolectomia sinistra robotica.

La chirurgia Generale di Enna nell’ultimo anno ha aumentato esponenzialmente, grazie alla sua attrattività frutto della grande qualità offerta, il numero di interventi chirurgici di tipo oncologico, e in tal senso il nuovo sistema robotico potrà rappresentare un grande vantaggio da sfruttare al massimo.

L’equipe che ha operato in sala operatoria, oltre al primario Centonze, ha potuto usufruire della professionalità di: Dr. Paolo Di Mattia e del Dr. Giorgio Graziano, entrambi chirurghi e professori presso l’Università Kore; lo strumentista Dr. Massimiliano Smario; l’anestesista Dr. Pasquale Lipani; gli infermieri Filippo Corvaia, responsabile di sala operatoria, Martina Sanfilippo, Gianni Marmo e Ivan Infurna, responsabile centro sterilizzazione. Ad accompagnarli in sala operatoria c’era anche il chirurgo primario che fa parte della rete formativa del sistema robotico internazionale il Dr. Francesco Stanzione.

È stato segnato l’inizio di una nuova era per l’ASP di Enna, ed il traguardo raggiunto proietta l’azienda nel futuro per un miglioramento costante dei servizi sanitari offerti alla comunità ennese e siciliana.