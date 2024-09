Enna: primo direttivo provinciale di Gioventù Nazionale

PUBBLICITÀ

Alla presenza del neo presidente provinciale del movimento giovanile di Fratelli d’Italia Jacopo Mario Gessaro, si è svolta ieri la prima riunione ufficiale del direttivo provinciale di Gioventù Nazionale durante il quale sono state programmate le iniziative dei prossimi mesi.

L’assemblea ha nominato Giovanni Latona di Nicosia vice-presidente provinciale, Concetta Cammarata di Leonforte segretario, Christian Nigrelli di Enna responsabile comunicazione, Anna Troina di Agira responsabile dipartimento università, Federico Sarra Fiore di Enna responsabile dipartimento scuole.

Faranno inoltre parte del suddetto organo anche i seguenti rappresentanti dei Comuni: Giuseppe Livirizzi (Assoro), Federico Millunzi (Calascibetta), Francesco Cocuzza (Gagliano Castelferrato), Emanuele Alberti (Piazza Armerina) e Alberto Innuso (Villarosa).

“Nelle prossime settimane – ha affermato Gessaro – anche noi daremo il via alla nostra campagna tesseramenti in giro per la provincia, raccogliendo i disagi, le perplessità e le esigenze dei nostri coetanei. Dobbiamo necessariamente riportare la politica a servizio dei più giovani, spesso privi di speranze per il futuro nel loro territorio”.