Enna: primi incontri istituzionali per la deputata Eliana Longi

Si sono svolti questa mattina i primi due incontri istituzionali ufficiali tenuti dalla parlamentare ennese Eliana Longi. Alle 9 ha incontrato il Prefetto di Enna Matilde Pirrera, mentre alle 10:30 ha partecipato al Consiglio Comunale della città, incontrando il sindaco, la giunta e i consiglieri comunali.

“Saluto con il massimo rispetto dovuto i rappresentanti locali eletti dai cittadini, presentandomi a voi nel mio ruolo e nella mia funzione istituzionale, mettendomi in ascolto e a disposizione del Consiglio Comunale – ha dichiarato durante il suo intervento a Sala Euno -. Come tutti voi sono ennese, vostra concittadina che vive e conosce i problemi e le potenzialità della nostra cittadina. Nonostante ciò, è oggi necessario pormi in ascolto, per rispetto istituzionale e per avviare con voi un percorso che sarà il filo conduttore del mio mandato. Vi assicuro che tornerò in quest’aula per condividere con voi possibili soluzioni e percorsi risolutivi rispetto alle problematiche che voi oggi e nei successivi incontri mi porrete”.

La deputata ha ribadito che è sua intenzione “collaborare per il bene e il futuro di Enna in Parlamento con l’onorevole Stefania Marino e qui con tutti voi, senza distinzione di appartenenza politica”.

Nel porgere il suo saluto istituzionale, il Sindaco Maurizio Dipietro ha sottolineato la passione e l’impegno civico della deputata di Fratelli d’Italia che, pur non essendo consigliere comunale, ha sempre partecipato da cittadina, in passato, alle sedute e riunioni del civico consesso.