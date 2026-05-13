Enna: primi incendi nel capoluogo

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Primi incendi nel capoluogo. Nel pomeriggio di ieri e di oggi i Vigili del Fuoco del comando di Enna sono stati impegnati nello spegnimento dei primi incendi stagionali.

Ieri sono stati impegnati a Pergusa, in contrada Pollicarini, dove un vasto incendio ha minacciato gravemente le abitazioni della zona. Per avere la meglio sul rogo sono intervenute tutte le squadre del Comando, ovvero di Enna di Piazza Armerina e Leonforte.

Oggi, invece le fiamme si sono sviluppate nelle pendici del capoluogo, nel versante della Monte Cantina, risalendo verso porta Jannuscuro. Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, coadiuvati dai Volontari dell’Ente Corpo Protezione Civile di Enna, ha impedito che le fiamme si propagassero verso il centro abitato.

Foto di repertorio