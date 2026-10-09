Enna, primi Esami di Stato alla Kore per l’abilitazione dei Commercialisti

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L’Università degli Studi di Enna “Kore” ha ospitato i primi Esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista.

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L’attivazione degli Esami di Stato è il risultato della collaborazione tra l’Università Kore e gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna, Caltanissetta, Agrigento e Gela, uniti nell’obiettivo di offrire ai giovani laureati del territorio un’opportunità concreta di accesso alla professione senza la necessità di rivolgersi ad altre sedi universitarie.

Ai primi professionisti abilitati vanno le congratulazioni dell’Ateneo e degli Ordini professionali coinvolti, insieme all’augurio di intraprendere un percorso professionale ricco di soddisfazioni, ispirato ai principi di competenza, responsabilità, indipendenza ed etica professionale.