Enna, prime lauree in Medicina: la Kore smentisce la cerimonia del 7 luglio

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Con riferimento a notizie di stampa, secondo le quali il 7 luglio si terrebbero le prime lauree di Medicina dell’Università Kore di Enna, l’Ateneo precisa che “trattasi di informazione destituita di ogni fondamento, sia relativamente alla data riportata che al sito indicato”.

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“Il calendario delle prime lauree in Medicina della Kore – comunica l’Ateneo ennese – è infatti in corso di definizione da parte del Dipartimento interessato e del Rettore, mentre gli aspetti organizzativi della cerimonia saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione dell’Università in una seduta prevista nei prossimi giorni. Ovviamente delle decisioni assunte sarà data immediata comunicazione innanzitutto alle studentesse e agli studenti e alle loro famiglie”.

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