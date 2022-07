Enna: primarie presidenziali, si vota sabato dalle 8 alle 22

Il seggio elettorale per il voto in presenza per la selezione del candidato della coalizione progressista alla carica di presidente della Regione Siciliana sarà attivo ad Enna in Piazza Vittorio Emanuele 2. Il coordinamento provinciale delle primarie presidenziali ricorda che il voto potrà essere espresso in presenza soltanto da coloro i quali, nella pre-registrazione, abbiano indicato tale modalità.

“Tutti gli elettori che si sono registrati entro il 21 luglio – comunica il coordinamento provinciale – potranno esprimere la loro preferenza, secondo la modalità prescelta (in presenza o online) per uno dei tre candidati: Caterina Chinnici, Claudio Fava e Barbara Floridia”.

Il voto può essere espresso dalle ore 8 alle ore 22 di sabato 23 luglio.