Sono stati 15.880 i votanti per le primarie del Partito Democratico in provincia di Enna per scegliere il candidato alle elezioni regionali. Il sindaco di Troina Fabio Venezia ha ottenuto 9.897 voti, Giuseppe Arena (già sindaco di Centuripe) 4.147 preferenze, Filippo Miroddi (già sindaco di Piazza Armerina) 1.691 voti.

Qui di seguito le preferenze dei candidati comune per comune.