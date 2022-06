Enna: Primarie PD, si vota domani dalle 8 alle 22 in tutta la provincia

Si svolgeranno domani, domenica 26 giugno, dalle ore 8 alle ore 22, le consultazioni primarie per la scelta del candidato del Partito Democratico per la provincia di Enna in vista delle prossime elezioni regionali.

Le elettrici e gli elettori potranno recarsi, dalle ore 8 alle ore 22, presso uno dei 24 seggi allestiti dal Partito Democratico in tutta la provincia e votare uno dei tre candidati (Arena Giuseppe, Miroddi Filippo, Venezia Sebastiano Fabio).

Potranno votare tutti i cittadini italiani che risultino residenti in provincia di Enna e che abbiano compiuto la maggiore età o che la compiano entro il 31 dicembre 2022, previa esibizione di un qualsiasi documento di riconoscimento. Non è obbligatorio votare nel seggio del proprio comune essendo prevista la possibilità di votare “fuori sede” anche in altro seggio della provincia.

Questo l’elenco dei seggi in cui sarà possibile votare.