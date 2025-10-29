Enna: prima udienza per il vescovo Gisana e monsignor Murgano accusati di falsa testimonianza

PUBBLICITÀ

Si è tenuta stamani a Enna la prima udienza del procedimento che vede imputati il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana e il parroco della Chiesa Madre di Enna Vincenzo Murgano, entrambi accusati di falsa testimonianza in relazione al processo al sacerdote Giuseppe Rugolo, condannato per violenza sessuale a danno di minori a 4 anni e 6 mesi in primo grado e a 3 anni in appello.

L’udienza si è svolta a porte chiuse. Gli imputati non erano presenti in aula; erano presenti i loro difensori. L’avv. Pierfrancesco Bruno, difensore del vescovo Gisana, ha dichiarato che l’intenzione della difesa è di procedere verso il rito abbreviato. La difesa ha inoltre chiesto di valutare l’indicazione del Ministero della Giustizia quale persona offesa.

Nel corso dell’udienza sono state presentate le istanze di costituzione di parte civile; su tali richieste il giudice Marco Strano si è riservato.

Antonio Messina, l’archeologo che ha sporto denuncia, ha dichiarato: «Ho presentato denuncia per una esigenza di giustizia, affinché anche il vescovo e don Murgano rispondano delle loro responsabilità. Porterò avanti questa richiesta anche in sede ecclesiastica».

La prossima udienza è fissata per il 19 novembre.