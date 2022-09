Enna: prima iniziativa della stagione promossa dall’Aiac

Mercoledì presso lo stadio “Generale Gaeta” di Enna alle ore 15.30, in occasione della partita di ritorno di Coppa Italia tra l’Enna e la Leonfortese, le due società, insieme al Villarosa, saranno omaggiate del gagliardetto AIAC Sicilia per un in bocca al lupo per la stagione sportiva 2022/23. Si tratta di un’iniziativa del gruppo provinciale AIAC sede di Enna con in testa il presidente Luigi Di Dio. Alla consegna del gagliardetto saranno presenti i tre presidenti dell’Enna, della Leonfortese e del Villarosa e alcuni consiglieri AIAC.

“Tengo a precisare – afferma Di Dio – che questa iniziativa è un modo per andare incontro alle società più rappresentative in ambito calcistico provinciale. A seguire saranno coinvolte altre società della provincia”.

“Tutto questo – prosegue il presidente provinciale AIAC – perché l’associazione vuole dare un contributo fattivo alle società riguardo idee, formazione e aggiornamento dei tecnici”.

L’AIAC comunicherà a breve le prossime iniziative in cantiere, in attesa di essere approvate.