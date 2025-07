Enna prima in Sicilia per donazioni di sangue

PUBBLICITÀ

In occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, che ha portato via la vita del magistrato Paolo Borsellino e dei componenti della sua scorta, gli operatori dei Centri Trasfusionali dell’ASP di Enna, insieme ai volontari delle sedi AVIS, Frates e di altre associazioni di donatori, hanno dato vita a un’importante iniziativa di solidarietà e memoria.

Sabato scorso sono state raccolte ben 214 donazioni di sangue, con 45 persone ritenute idonee alla donazione, un risultato straordinario che testimonia la generosità e l’impegno della comunità ennese. Un dato che rappresenta un aumento notevole rispetto all’anno precedente: nel 2024, infatti, si erano registrate 28 donazioni e 1 idoneità.

Il Dott. Francesco Spedale, responsabile dei SIMT dell’ASP di Enna, ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto: “Il 19 luglio 2024 abbiamo raccolto 28 unità di sangue e una sola idoneità. Quest’anno, grazie all’impegno di tutti, abbiamo raggiunto 214 donazioni e 45 idoneità. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che dimostra come la collaborazione tra associazioni, volontari e personale sanitario possa fare la differenza. La provincia di Enna, nell’occasione, è prima a livello regionale per numero di unità di sangue raccolte, sia in proporzione alla popolazione che in termini assoluti. Un successo che vogliamo condividere e che ci invita a invitare tutti i cittadini a donare, anche prima delle ferie estive, per aiutare chi ha bisogno di sangue e plasma, e contribuire a colmare le carenze soprattutto nelle città metropolitane”.

L’evento si è svolto in memoria di Paolo Borsellino, con il coinvolgimento di volontari e operatori sanitari, all’interno della campagna “Dona Sangue, salva una vita”, promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con le Aziende Sanitarie. Questa iniziativa ricorda anche le altre vittime di mafia, come i magistrati Giovanni Falcone e Rosario Livatino, e si concluderà il 21 settembre con un’apposita giornata dedicata alla memoria del giudice Livatino.

Il Direttore Generale dell’ASP di Enna, Dott. Mario Zappia, donatore e testimonial della campagna, ha dichiarato: “Il risultato di oggi conferma l’impegno continuo del nostro personale e la grande generosità dei volontari della provincia di Enna. La dedizione di tutti rappresenta un esempio per i giovani e per tutta la comunità, affinché si avvicinino alla donazione di sangue come gesto di solidarietà e di impegno civico. Ringraziamo di cuore tutte le associazioni, i donatori e il personale sanitario che hanno reso possibile questo importante traguardo. Continueremo a lavorare per sensibilizzare sempre più cittadini a donare, affinché nessuno resti senza il supporto di cui ha bisogno”.