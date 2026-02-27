Enna: prima Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per l’87° anniversario

PUBBLICITÀ

Si è svolta oggi la prima Festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, organizzata in occasione dell’87° anniversario di istituzione del Corpo, momento solenne dedicato alla celebrazione dei valori, della storia e dell’impegno quotidiano delle donne e degli uomini che operano al servizio della collettività.

La cerimonia si è tenuta nella sede del Comando provinciale alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, nonché dei rappresentanti delle istituzioni locali e di numerosi cittadini, che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di incontro con il territorio, finalizzata a rafforzare il legame tra istituzioni e comunità, valorizzando il ruolo fondamentale svolto dai Vigili del Fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente, prevenzione incendi, protezione civile e tutela della pubblica incolumità.

Momento particolarmente emozionante della cerimonia è stata la consegna della targa alla memoria del Capo Squadra Volontario Arturo Palmigiano, esempio di dedizione, passione e autentico spirito di servizio. Nel ricordarne l’impegno, è stato sottolineato come egli abbia operato con instancabile generosità e profondo senso del dovere, lasciando un segno indelebile nella comunità e nel Corpo.

La targa è stata consegnata alla Famiglia da Sua Eccellenza il Prefetto di Enna, in un clima di intensa commozione e partecipazione.

Il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna, Augusto Alessio Fonti, nel suo intervento, ha dichiarato: «La celebrazione rappresenta non solo un momento commemorativo, ma soprattutto un’occasione per rinnovare l’impegno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco verso la comunità. Ogni intervento svolto dai nostri operatori è animato da senso del dovere, competenza e profondo spirito di servizio. Questo anniversario testimonia una storia fatta di sacrificio, professionalità e vicinanza concreta ai cittadini, valori che continueranno a guidare l’azione del Comando Provinciale anche nelle sfide future.»

A conclusione della manifestazione sono state consegnate le Croci di anzianità e i diplomi di lodevole servizio al personale in quiescenza, quale segno tangibile di riconoscenza per l’impegno profuso nel corso della carriera e per il contributo offerto alla sicurezza del territorio.

La ricorrenza dell’87° anniversario costituisce un momento di riflessione sull’evoluzione del Corpo e sul costante impegno volto al miglioramento delle capacità operative e della risposta alle emergenze, in un contesto sempre più complesso e dinamico.