Enna: prima assemblea sindacale Usmia Carabinieri presso il comando provinciale

Oggi si è tenuta la prima assemblea sindacale di Usmia Carabinieri presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Enna. L’evento è stato caratterizzato da un’ampia partecipazione e dalla presenza dei segretari nazionali di Usmia, Alfonso Montalbano e Micciche Salvatore, accolti dal Colonnello Angelo Franchi, Comandante Provinciale Carabinieri di Enna.

Durante l’assemblea sono stati ampiamente discussi i temi relativi alla nuova legge sindacale, all’organizzazione di Usmia Carabinieri, ai servizi offerti e alle novità riguardanti il trattamento economico. In particolare, ci si è confrontati sul prossimo contratto del comparto difesa e sicurezza.

Molteplici sono stati i quesiti posti dai colleghi presenti, sull’organizzazione di Usmia Carabinieri e sui temi previdenziali, quesiti ai quali i dirigenti hanno fornito risposte esaustive.

L’evento rappresenta la prima tappa di Usmia Carabinieri in terra siciliana, anticipando un tour che toccherà a breve altre province dell’isola. L’attenzione e l’impegno dimostrati in questa assemblea gettano le basi per un dialogo costruttivo e per affrontare le sfide in vista, consolidando il ruolo di Usmia Carabinieri nell’ambito del comparto difesa e sicurezza.