Enna Pride: test HIV gratuiti e AperiPride allo Spaccio Bio

Mercoledì a Enna Bassa si terrà un evento organizzato presso lo Spaccio Bio, in collaborazione con Arcigay Catania e il Comitato Enna Pride.

A partire dalle ore 17:00, in Piazza Fratelli Di Dio Martiri della Libertà, sarà presente il gazebo di Arcigay Catania Gruppo Salute, dove sarà possibile effettuare test HIV gratuiti e ricevere materiali informativi sulla prevenzione e la salute sessuale. Per garantire un ambiente di totale riservatezza e tranquillità, sarà assicurata la privacy, permettendo alle persone di avvicinarsi al banchetto con serenità e senza timori. Un momento importante per promuovere la consapevolezza e abbattere i tabù che ancora oggi circondano la salute della comunità LGBTQIA+.

Dalle 18:30, ci si sposterà allo Spaccio Bio per l’AperiPride vegan: un momento conviviale con piatto vegano + calice di vino, birra o acqua al costo di 13 euro. Di questi, 1 euro sarà devoluto a sostegno di Enna Pride, per sostenere le attività che ogni anno portano nelle strade visibilità, diritti e autodeterminazione.

“Il Pride non è solo una festa – comunica il Comitato Enna Pride – è una manifestazione di libertà, un atto politico e culturale che richiama l’attenzione sull’importanza dei diritti civili, dell’uguaglianza e della lotta contro ogni forma di discriminazione. In un tempo in cui il rispetto delle differenze non può essere dato per scontato, eventi come questo servono a ricordarci quanto sia fondamentale continuare a lottare, educare, sostenere. Partecipare significa prendere posizione, essere presenti, fare comunità. La serata sarà accompagnata da musica diffusa, per creare un’atmosfera gioiosa e accogliente, dove ciascunə possa sentirsi liberə di esprimere sé stessə”.