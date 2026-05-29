Enna Pride, sabato corteo in centro storico: percorso, orari e navette

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È stato diffuso il programma ufficiale dell’Enna Pride 2025, in programma domani, sabato 30 maggio.

Il ritrovo è fissato alle ore 17 al Castello di Lombardia, con lo spettacolo di Jo Casta. La partenza del corteo è prevista alle ore 18, con soste e interventi lungo il percorso. L’arrivo in piazza Umberto I è previsto intorno alle ore 20, con il momento conclusivo.

Il corteo attraverserà via Roma e farà tappa in diversi punti del centro storico. In piazza Napoleone Colajanni sono previsti l’intervento di Eva Sassi Croce e delle drag queen presentatrici. In piazza Duomo è previsto l’intervento di Benedetta Tringali del consultorio “Mi cuerpo es mio”. In piazza Coppola interverrà Liliana Brucato di Non Una Di Meno Caltanissetta. L’arrivo in piazza Umberto I sarà accompagnato da un sit-in, con gli interventi di Maria Grasso di DonneInsieme “Sandra Crescimanno” e di Sara Rabiolo per Enna Pride e Altra Sponda.

Tra le guest star è previsto lo Spillo Drag Show, con Lana Arcisa, Agata Secret, La Malanova, Luna Tika, Mora More e Pussy Flora.

Per agevolare gli spostamenti saranno disponibili navette gratuite dal parcheggio Pisciotto al Castello di Lombardia dalle 16.45 alle 17.30. Previsti anche autobus gratuiti da Enna Alta a Enna Bassa, con ultima corsa da Enna Alta alle ore 2.

Per chi arriverà in auto, si consiglia di cercare parcheggio in via Pergusa, viale Diaz, zona Monte-Piazza Europa o nell’area Tribunale-Cimitero. In alternativa, sarà possibile parcheggiare a Enna Bassa e raggiungere il centro di Enna alta con il bus gratuito.