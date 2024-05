Enna Pride: sabato assemblea a Mondoperaio

PUBBLICITÀ

C’è fermento ad Enna per il I° Pride del capoluogo fissato per il prossimo I° giugno. L’evento, promosso dal Circolo Arci Petra di Enna e sposato, dopo un’assemblea di lancio lo scorso 20 aprile, dalle associazioni studentesche e universitarie FdS, Koinè e Kampus e dalle altre associazioni Garage, Mondooperaio, Bedda Radio e Anpi,insieme ad alcuni esercizi commerciali coinvolti per la festa e per gli aperipride, ha come obiettivo quello di creare un percorso di inclusione e di riflessione che non si esaurisce certo con il Pride.

Per questo è stata organizzata una seconda assemblea, fissata per domani, sabato 11 maggio, alle ore 18:30 presso la sede di Mondoperaio, in via Ree Pentite 31, aperta a tutti per fare un bilancio del lavoro fin qui fatto e anche per avere un momento di socializzazione, condivisione del percorso e compartecipazione.

All’ordine del giorno soprattutto le azioni ancora da compiere finalizzate all’organizzazione vera e propria del corteo e al coinvolgimento dei vari comuni. L’assemblea avrà anche l’obiettivo di accogliere nuovi contributi e spunti per le fasi successive al Pride.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull’evento, si può visitare la pagina ufficiale dei canali dell’Enna Pride all’indirizzo https://linktr.ee/ennapride .