Enna: Pride, istituti divieti di sosta e di transito

In occasione del corteo del Pride previsto per oggi, sabato 1 giugno, il Comune di Enna ha emesso alcune ordinanze relative al traffico veicolare.

Istituito divieto temporaneo di sosta con rimozione forzata, in ambo i lati, dalle ore 14.00 alle ore 19,00 in tutta la piazza G. Rosso, tutta la piazza Scarlata, tratti di via Roma e via Lombardia compresi tra la piazza G. Rosso e la piazza Vittorio Emanuele e, per esigenze di ordine pubblico, nella piazza Vittorio Emanuele compreso tra la piazza Crispi ed il civ. 18 (Il tuo Break h24″).

Istituito anche il divieto temporaneo di circolazione attraverso piazza V. Emanuele, limitatamente al tempo necessario per il transito del corteo, nel tratto di via Roma compreso tra la piazza G. Rosso e la piazza F. Crispi.