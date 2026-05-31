Enna Pride, in corteo anche rappresentanti della nuova amministrazione Crisafulli

Nel corteo dell’Enna Pride, che ieri pomeriggio ha attraversato la città, erano presenti anche alcuni rappresentanti della nuova amministrazione guidata dal sindaco Mirello Crisafulli.
Alla manifestazione hanno partecipato la deputata e assessore designato Stefania Marino, con la fascia tricolore, l’assessore alla viabilità Tiziana Arena e alcuni consiglieri comunali eletti della maggioranza.
«Non potevamo mancare a questo appuntamento» – ha dichiarato Marino durante il corteo. «Questa è una giornata di grande valore politico e civico e noi vogliamo portare, con la nostra presenza, un messaggio chiaro, siamo tutti uguali. La pace tra i popoli e gli individui passa anche da qui, da questa strada. Rivendicheremo e rappresenteremo sempre diritti, identità e dignità per chi ancora troppo spesso deve difenderli».