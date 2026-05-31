Enna Pride, in corteo anche rappresentanti della nuova amministrazione Crisafulli

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Nel corteo dell’Enna Pride, che ieri pomeriggio ha attraversato la città, erano presenti anche alcuni rappresentanti della nuova amministrazione guidata dal sindaco Mirello Crisafulli.

Alla manifestazione hanno partecipato la deputata e assessore designato Stefania Marino, con la fascia tricolore, l’assessore alla viabilità Tiziana Arena e alcuni consiglieri comunali eletti della maggioranza.

«Non potevamo mancare a questo appuntamento» – ha dichiarato Marino durante il corteo. «Questa è una giornata di grande valore politico e civico e noi vogliamo portare, con la nostra presenza, un messaggio chiaro, siamo tutti uguali. La pace tra i popoli e gli individui passa anche da qui, da questa strada. Rivendicheremo e rappresenteremo sempre diritti, identità e dignità per chi ancora troppo spesso deve difenderli».