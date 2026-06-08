Enna Pride: il Comitato ringrazia la città e ribadisce il carattere apartitico

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A più di una settimana da Enna Pride 2026, il Comitato organizzatore ha voluto ringraziare le persone che, nelle più diverse modalità, hanno sostenuto la realizzazione della terza edizione del Pride ennese.

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“Ringraziamo coloro che, con le loro libere donazioni, hanno apportato un fondamentale aiuto economico per la riuscita della manifestazione. Tramite la raccolta fondi online e quella avvenuta per mezzo dei salvadanai, siamo riuscite a garantire la sicurezza di tutte durante il corteo e a reperire il materiale e i mezzi necessari. Infatti, la nostra è una manifestazione libera, autogestita, autofinanziata tramite le donazioni dei cittadini, senza sponsor e senza alcun aiuto economico da parte del Comune”, dichiara il Comitato Enna Pride 2026.

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Il ringraziamento è rivolto anche agli ospiti e ai partecipanti che hanno preso parte al corteo e ascoltato gli interventi dedicati alle istanze e alle lotte portate avanti negli ultimi tre anni e rinnovate annualmente nel documento politico: “Il documento politico è scritto dalle volontarie del Comitato organizzatore di Enna Pride, che con orgoglio e tenacia si fanno portavoci e difenditrici dei valori espressi al suo interno. Un Pride senza il proprio documento politico viene svuotato dal suo significato: esso esiste ed è necessario perché difende le lotte e i valori di cui ci si fa portatrici per mesi”.

Il Comitato ribadisce il diritto e il dovere di mettere al centro le persone della comunità LGBTQIA+ e i loro vissuti: “Includere, infatti, non significa accettare tutto senza giudizio o critica costruttiva. Includere significa prendere delle minoranze e inserirle in un contesto sociale di privilegio in cui hanno la possibilità di esprimersi al pari di persone di per sé agevolate. Dare alle persone queer la possibilità di essere al centro di una manifestazione come il Pride non significa escludere chi al centro ci sta ogni giorno della sua vita, bensì significa essere coerenti con ciò per cui lottiamo”.

In coerenza con il principio dell’inclusione sociale, il Comitato riafferma inoltre il carattere apartitico della manifestazione: “Con fierezza affermiamo nuovamente che il nostro Pride è e resterà apartitico, per permettere a chiunque di avvicinarsi alla nostra realtà. Il Pride è rappresentato dalla comunità LGBTQIA+, è una manifestazione che rivendica diritti, visibilità e autodeterminazione, che mette al centro le persone che vivono, ancora oggi, in uno stato di marginalità nella società. La forza e la bellezza del nostro Pride stanno nella sua totale autonomia e indipendenza, valori che intendiamo preservare da ogni tentativo di strumentalizzazione politica. È per questo che partiti, istituzioni, politici e associazioni non prenderanno parola al posto della comunità LGBTQIA+”.

Secondo il Comitato, il Pride appartiene all’intera comunità e alla città tutta: “Non è di chi lo organizza, né delle associazioni, né dell’amministrazione o dei singoli che vi prendono parte: è di tutte. Chi sceglie di contribuire alla sua realizzazione lo fa con spirito di servizio, con rispetto e senza interessi personali, senza protagonismi e nell’assoluto rispetto della visibilità delle persone queer”.

Il Comitato si dichiara infine disponibile al confronto con le realtà interessate a conoscere le istanze, le necessità e i bisogni della comunità: “Saremo sempre pronte all’ascolto e a incontrarci con qualsiasi tipo di realtà che desidera conoscerci e sentire le nostre istanze, le nostre necessità e i nostri bisogni”.

“Nella speranza che questi valori vengano interiorizzati da tutte noi per far sì che le battaglie degli ultimi cinquant’anni non siano state vane, vi auguriamo un buon mese del Pride, in cui possiate brillare con una luce ancor più luminosa e orgogliosa”, conclude il Comitato Enna Pride 2026.