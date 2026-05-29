Enna Pride: divieto di vendita e utilizzo di bevande in vetro, lattine e plastica con tappo

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In occasione dell’Enna Pride, in programma domani, sabato 30 maggio, il Comune di Enna ha disposto il divieto di vendita, somministrazione e utilizzo di bevande in vetro, lattine e contenitori di plastica con tappo nella zona interessata dal corteo e in piazza Umberto I. Il provvedimento sarà valido dalle ore 17 alle ore 21. La manifestazione partirà alle 18 e si concluderà in piazza Umberto I, dove sono previsti gli interventi finali.

Il divieto riguarda tutte le attività commerciali, sia in sede fissa sia su aree pubbliche o ambulanti, presenti lungo il percorso del corteo e nell’area di piazza Umberto I. È vietato anche l’utilizzo dei contenitori indicati, anche se di provenienza personale.

L’ordinanza prevede inoltre che i distributori automatici h24 presenti nell’area interessata disattivino la distribuzione di bevande in lattina, bottiglie di vetro e contenitori di plastica con tappo, salvo la possibilità di erogare questi ultimi previa rimozione del tappo, ove tecnicamente possibile.

Per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro. I titolari e i gestori delle attività dovranno esporre al pubblico un cartello ben visibile con i divieti previsti dall’ordinanza.