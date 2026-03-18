Enna Pride 2026: seconda assemblea pubblica presso Mondoperaio

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Il percorso verso l’Enna Pride 2026 prosegue con la seconda assemblea pubblica del Comitato Pride 2026, promossa dal collettivo LGBTQIA+ Altra Sponda Enna.

L’incontro si terrà sabato 21 marzo alle ore 18:30, nella sede di Mondoperaio, in Via Ree Pentite n.31 e, come per il primo appuntamento, è aperto a singoli individui, associazioni e realtà del territorio che intendono contribuire.

Questo secondo incontro rappresenta “lo spazio in cui decidere insieme come raccontare, attraverso il Pride, i bisogni e le battaglie del nostro territorio”. Durante la seconda assemblea pubblica, infatti, si proseguirà il lavoro già avviato, entrando ancora più nel vivo dell’organizzazione dell’evento.

L’obiettivo di ogni assemblea pubblica è concretizzare “il desiderio collettivo di costruire insieme una città più aperta, accogliente e libera, dove nessuna persona venga lasciata sola di fronte a discriminazioni e violenze”.

L’Enna Pride, giunto alla terza edizione, torna a porre al centro alcuni temi: rivendicare leggi contro l’omolesbobitransfobia, riconoscere le famiglie arcobaleno e il diritto all’autodeterminazione delle persone trans, rendere concreto il rispetto dei diritti civili, trasformando il territorio dell’entroterra siciliano in uno “spazio sicuro” per ogni persona.

“Viviamo in un momento storico in cui sembra che la società civile sia stretta in una morsa di regressione allarmante – dichiara il collettivo LGBTQIA+ Altra Sponda – e in cui sembra sempre più concreto il rischio che le conquiste faticosamente ottenute vengano revocate o smantellate. Per questo, è ancora più urgente prendere posizione e contrastare le discriminazioni che ancora oggi minano la serena affermazione della propria identità.”