Enna Pride 2026, annunciata la data della terza edizione: appuntamento il 30 maggio

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Altra Sponda, collettivo LGBTQIA+ di Enna e promotore di Enna Pride, ha annunciato, insieme al Comitato organizzatore formatosi in questi mesi, la data della terza edizione di Enna Pride 2026.

L’appuntamento è fissato per sabato 30 maggio e vedrà al centro della manifestazione il tema del Transfemminismo, definito nel comunicato come “una posizione politica e culturale che respinge il binarismo di genere come unico modello valido per interpretare le vite e individua nel patriarcato un sistema che penalizza chiunque non si conformi a norme di genere rigide”. La stessa visione, si legge ancora, “sostiene l’autodeterminazione di genere come pratica liberatoria e lo fa attraverso la lente intersezionale, per guardare tutte le complessità che formano le disuguaglianze e per promuovere una giustizia sociale che attraversa genere, orientamento sessuale, classe e provenienza”.

Nel comunicato il tema viene definito “urgente e necessario”, “anche alla luce delle recenti oppressioni perpetrate da alcuni Stati europei e soprattutto promosse dai governi imperialisti, come quello statunitense che con le sue politiche compie una crescente cancellazione delle identità trans*”. Secondo quanto sostenuto dagli organizzatori, “anche in Italia non mancano segnali preoccupanti: una parte del dibattito pubblico e politico, spesso alimentato da forze conservatrici allo scopo di rafforzare la propria propaganda contro la comunità LGBTQIA+”.

Particolare attenzione viene posta anche sul tema delle discriminazioni subite dalle donne trans. Il collettivo sottolinea infatti che “è doveroso affrontare le discriminazioni che le donne trans subiscono nella nostra società italiana anche a causa di alcuni movimenti femministi trans-escludenti, i quali portano avanti narrazioni che incoraggiano la disinformazione e alimentano la paura”.

“Come collettivo LGBTQIA+ e insieme a tutte le realtà che fanno parte del Comitato organizzatore di Enna Pride, ribadiamo il nostro sostegno alle lotte transfemministe e rivendichiamo il pieno riconoscimento dei diritti delle persone trans*”, si legge ancora nella nota. “In particolare, riteniamo imprescindibile che alle donne transgender siano garantiti gli stessi diritti delle donne cisgender: nessuna differenza può essere tollerata nella tutela della dignità e dell’autodeterminazione delle persone”.

Attraverso una serie di iniziative culturali, momenti di confronto e con il corteo di sabato 30 maggio, Enna Pride 2026 intende “creare uno spazio aperto e partecipato, capace di coinvolgere l’intera cittadinanza e stimolare un dialogo costruttivo sui temi dell’uguaglianza e dei diritti”.

Il Comitato organizzatore, dopo il successo delle precedenti edizioni, rinnova inoltre il proprio impegno “nel costruire un Pride sempre più inclusivo, accessibile e radicato nel territorio”. Il programma delle iniziative sarà annunciato nelle prossime settimane.