Enna: previsto maltempo, rinviata la festa del Primo Maggio alla Torre di Federico

La festa del Primo Maggio a Enna alla villa Torre di Federico II per previste condizioni meteo avverse sarà rinviata mantenendo inalterati però l’intero programma e location. Le associazioni ennesi promotrici dell’evento si vedono costrette a rinviare la festa, promettono solo di qualche settimana, per via delle condizioni meteo avverse e relativi aspetti tecnici: per il giorno 1 maggio sono infatti previste piogge e forti raffiche di vento. La festa manterrà comunque invariato il fitto programma e si terrà nella stessa location.

“L’evento – spiegano gli organizzatori – è legato alla volontà di concentrare l’attenzione e aumentare la sensibilità su alcuni temi oggi imprescindibili per il territorio. L’accostamento con la festa dei lavoratori e delle lavoratrici avrebbe offerto la possibilità di trasformare la giornata in un’occasione per affrontare tematiche territoriali e di attualità stringente in una data tradizionalmente legata alla lotta per i diritti. Purtroppo però le condizioni climatiche non favoriscono la buona riuscita dell’evento”.

La suggestiva villa Torre Federico II diventa, quindi, cornice imprescindibile per una giornata all’insegna dell’impegno e dell’amore per il proprio territorio. “Liberi di amare la propria terra” è il claim che sottolinea l’identità della giornata di festa che vuole affrontare problematiche importanti per il territorio come acqua, incendi e spopolamento.

“Non è tanto la pioggia che ci spaventa – proseguono gli organizzatori – quanto la possibile scarsa affluenza dovuta alle condizioni climatiche, il nostro primo obiettivo è infatti quello di coinvolgere e rendere partecipata una giornata di crescita e sensibilizzazione e le condizioni meteo previste probabilmente non lo avrebbero permesso. Ma non demordiamo, l’evento non è annullato ma solo posticipato”.

Amare la propria terra, una terra difficile, forse è anche questo: non gettare la spugna ma proseguire tenendo in mente i propri obiettivi e sogni.

È ancora possibile partecipare attivamente alla festa come volontari, musicisti, artigiani, artisti, proponendo interventi durante i dibattiti o attività sportive e sociali durante la giornata, scrivendo a primomaggioenna@gmail.com.