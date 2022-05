Enna: previsti 10 giorni di attività sportive in città

Sarà la singolare manifestazione dello Street Workout in collaborazione con la Palestra Mondial Fitness ad aprire ufficialmente il prossimo 27 maggio il calendario degli eventi sportivi della manifestazione “Ripartiamo dallo sport”, promossa dal Comitato Sicilia Uisp presieduto da Enzo Bonasera, con il patrocinio del Comune di Enna, in stretta sinergia con tutti i comitati territoriali Uisp siciliani e che sino al 5 giugno renderà la città di Enna una grande palestra dove si potranno conoscere e perché no praticare svariate discipline sportive. Il grande contenitore sportivo avrà come momento culmine il fine settimana del 4 e 5 giugno quando al campo di atletica leggera di Enna bassa di disputeranno i campionati italiani di atletica leggera.

Nella giornata di ieri è stato stilata la prima bozza di programma che però, vista la complessità dell’evento, potrebbe essere suscettibile a modifiche che eventualmente saranno comunicate tempestivamente.

Ad onor del vero il venerdì 27 si aprirà alle ore 17 alla Galleria Civica in piazza Scelfo con la conferenza stampa di presentazione dell’evento con la presenza del presidente Uisp Sicilia Enzo Bonasera, del sindaco di Enna Maurizio Dipietro, l’assessore allo sport Dante Ferrari, e rappresentanze dell’Università Kore, di Azione Cattolica e di altre istituzioni che stanno collaborando all’organizzazione.

Dopodichè dalle 19 dal piazzale Euno al Castello di Lombardia al via la passeggiata dall’insegna del ballo, fitness e musica ma rigorosamente in cuffia sino a piazza San Francesco. Chi volesse partecipare c’è ancora tempo rivolgendosi alla Palestra Mondial Fitness oppure telefonando allo 0935.574211.

Sabato 28 maggio è la giornata di “Sport in piazza” con diverse iniziative di esibizioni sportive previste dalle ore 16 alle ore 20 sul campo comunale Don Milani di via Toscana.

Domenica 29 maggio è quella dedicata innanzitutto al Bicincittà, la pedalata non competitiva all’insegna dell’ecologia. La partenza è prevista alle ore 10 da piazza Europa per poi attraversare la città e raggiungere il piazzale Euno del Castello di Lombardia. In questo sito si terrà l’estrazione di una bicicletta messa in palio dall’organizzazione, ma contestualmente anche una esibizione di automodellismo ed all’interno del Castello di Lombardia, nel cortile delle vettovaglie, una gara dimostrativa di arco storico grazie alla collaborazione con l’Associazione Arcieri del Castello.

Da lunedì 30 maggio una delle location più utilizzate diverrà il campo di atletica leggera di Enna bassa. E alle 18, grazie alla collaborazione con l’associazione Ippon Judo Enna, una gara dimostrativa giovanile di judo. Negli spazi esterni invece della palestra Mondial, attività libera all’insegna del movimento con Move Week. Chi volesse partecipare può mettersi in contatto con i responsabili della Palestra Mondial.

E proprio perché il tema di tutto l’evento è quello della promozione dell’attività fisica, in particolare negli spazi all’aperto, per le 17 alla Sala Cerere, grazie alla collaborazione con l’Azione Cattolica di Enna, è prevista una tavola rotonda sui temi che interessano il tempo libero e l’attività motoria, il tutto nel rispetto dell’ambiente.

Il Move Week continua anche nella giornata di martedì 31 maggio ma questa volta si sposta nella palestra Universal Fitness di Contrada Misericordia dove, dalle 18 alle 20, ci sarà la possibilità di poter partecipare.

Mercoledì 1 giugno è previsto uno dei momenti più suggestivi di tutto il programma. Infatti grazie alla collaborazione del Gruppo Scout Enna 1 dalle 17 si potrà fare una passeggiata in salita lungo la Via Sacra che partendo da Enna bassa si inerpica sulle pendici arrivando sino ai piedi della Rocca di Cerere e passando anche davanti la Grotta dei Santi. Al termine del percorso, grazie alla collaborazione con l’Azione Cattolica, si terrà nei pressi dell’ingresso del Museo Multimediale del Mito la piantumazione di un albero.

Giovedì 2 giugno giornata molto intensa di attività. Alla piscina comunale coperta di Enna bassa dalle 9,30 sino al tardo pomeriggio gare di nuoto e attività di subacquea. Nella mattinata al campo di atletica leggera di Enna bassa aperto dalle 11 a tutti coloro che vorranno provare la ginnastica dolce. Dalle 16 in poi invece l’impianto di atletica leggera si trasformerà in un grande palcoscenico dove si darà vita alla fase regionale di “Città in Danza” con la presenza di centinaia di ballerine di numerose scuole di danza provenienti da tutta la Sicilia. E per rendere anche più piacevole la serata alle protagoniste, saranno presenti delle allieve del corso di parrucchiera e acconciatrice della scuola di formazione professionale Euroform che saranno a loro disposizione nell’arco della manifestazione.

Venerdì 3 giugno sarà il giorno in cui all’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore Abramo Lincoln di Enna si presenterà il bilancio finale del Progetto “Differenze” promosso dall’Uisp e che tutto l’anno scolastico ha coinvolto una quarantina di studenti di terze classi in attività volte ad affrontare la tematica della differenza di genere. Presenti i vertici locali, regionali e nazionali Uisp, oltre che il dirigente scolastico Angelo Di Dio, i docenti che hanno collaborato e gli studenti protagonisti. Previste sul campo comunale Don Bosco in via Toscana attività dimostrative sportive. Al campo di Atletica leggera di Enna bassa, invece, per tutti gli amanti degli sport particolari la possibilità di poter praticare su una parete appositamente portata l’attività dell’arrampicata sportiva, ma anche lo yoga grazie alla collaborazione con l’insegnante Valentina D’Angelo. E per tutti gli amanti degli sport acquatici, sulla splendida location del Lago Nicoletti, grazie alla collaborazione con il Circolo Nautico Tre Laghi, la possibilità di provare la canoa. Dalle 16 alle 18 invece alla Galleria Civica, in collaborazione con l’università Kore di Enna un incontro sui temi delle pari opportunità. Oltre ai dirigenti Uisp in fase di definizione la platea degli interventi previsti.

Sabato 4 e domenica 5 invece spazio al calcio con con torneo di calcio a 11 rispettivamente allo Stadio Gaeta di Enna ed al Campo Enrico Greca di Pergusa, e nel pomeriggio di sabato 4 dalle 16 al Palazzetto dello Sport di Enna bassa torneo di calcio a 5.

E sempre sabato 4 e domenica 5 dalle 9 alle 20 al campo di atletica leggera di Enna bassa Tino Pregadio, al via la grande kermesse dei Campionati Italiani di Atletica leggera su pista.

Proprio per rendere questo evento un importante documento che rimanga nel tempo, è stato previsto anche un concorso fotografico su momenti particolari che interessino tutta la manifestazione. Tutti i fotografi ed appassionasti che vorranno partecipare lo potranno fare prendendo contatti al numero 0935.574211.

Inoltre alla Galleria Civica sarà presente dal 2 al 5 giugno una mostra fotografica sui temi dello sport.