Enna: prevenzione oncologica, successo per l’iniziativa LILT–SIM Carabinieri

In occasione della Giornata per la Prevenzione contro i Tumori, tenutasi a Enna il 24 e 25 maggio, la Segreteria Provinciale del Sindacato Italiano Militare (SIM) Carabinieri ha ospitato nella propria sede la LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Durante l’evento sono stati eseguiti esami ematici istantanei, trasformando per l’occasione la sede sindacale in un vero e proprio ambulatorio.

“La medicina ha fatto enormi passi avanti, oggi le malattie oncologiche possono essere curate con ottimi risultati, la prevenzione, è una delle armi più potenti a disposizione”, ha dichiarato il presidente della LILT della Provincia di Enna Milko Pavone.

Santo Calzetta, Segretario Generale Provinciale del SIM Carabinieri di Enna, ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa: “Siamo lieti di aver ospitato nella nostra sede la Lega Italiana per la lotta contro i tumori per un evento così importante che ha coinvolto la città di Enna, la prevenzione rappresenta uno dei punti cardini per contrastare le malattie oncologiche e, per questo motivo la Segreteria ha stipulato un’importantissima convenzione con la LILT, che consentirà ai nostri iscritti di avere prestazioni mediche di altissimo livello”.

Calzetta ha ringraziato Milko Pavone per averli coinvolti in questa iniziativa dando la possibilità a tutti gli iscritti di poter effettuare un controllo gratuito sulla situazione pressoria e glicemica, e Luigi Giachino, Segretario Regionale del SIM Carabinieri Sicilia, per il contributo dato all’organizzazione dell’iniziativa.

Nel corso della due giorni sono stati eseguiti circa 50 esami gratuiti per la misurazione della pressione e della glicemia.

“Un ringraziamento alla Cna e all’organizzazione tutta dell’evento del Truck Day per averci ospitato – conclude Pavone -. Ricordo che la Lilt è a disposizione di tutti e quindi chi volesse contattarci per dei servizi che noi forniamo può conttattarci nella nostra sede in via Roma Palazzo ex Upim”.