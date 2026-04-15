Enna, prevenzione in piazza VI Dicembre: sabato screening gratuiti con Fadoi e Anímo

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Farà tappa anche a Enna, in piazza VI Dicembre, la Terza Giornata Nazionale della Prevenzione promossa da Fadoi e Anímo (medici e infermieri internisti ospedalieri), in programma sabato 18 aprile 2026 dalle 10 alle 17. L’iniziativa, patrocinata tra gli altri dal Comune di Enna, dall’Asp di Enna e dalla Croce Rossa Italiana, porterà in piazza medici e infermieri internisti ospedalieri per offrire ai cittadini screening gratuiti e consulenze sullo stato di salute.

La giornata rientra in un’iniziativa nazionale che coinvolgerà 23 piazze italiane e nasce con l’obiettivo di avvicinare la sanità ai cittadini, promuovendo una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione e degli stili di vita salutari. A Enna sarà possibile accedere liberamente, senza prenotazione, ai controlli e ricevere indicazioni personalizzate da parte del personale sanitario.

Nel corso della giornata saranno effettuati controlli e attività di consulenza su alcune delle patologie croniche più diffuse nella popolazione, tra cui ipertensione arteriosa, diabete, malattia renale cronica, obesità, scompenso cardiaco, bronchite cronica e infezioni. Tra le attività previste figurano anamnesi, rilevazione dei parametri vitali, controllo di glicemia e colesterolo e momenti di counselling sui corretti stili di vita, sui controlli periodici e sulle vaccinazioni.

Secondo il materiale informativo diffuso dagli organizzatori, l’iniziativa punta a favorire l’emersione precoce dei fattori di rischio, in un contesto in cui l’adesione agli screening risulta in calo e molte condizioni come ipertensione, dislipidemia e alterata tolleranza glucidica vengono riconosciute tardivamente.

La tappa ennese si inserisce dunque in una giornata dedicata alla prevenzione e alla promozione della salute, con l’intento di offrire ai cittadini un’occasione concreta di controllo e informazione direttamente in piazza.