Enna: prevenzione crimini informatici, continua la sinergia tra Libero Consorzio e Polizia postale

Il protocollo d’intesa siglato lo scorso 31 marzo tra il Ministero dell’Interno e il Libero Consorzio Comunale di Enna per prevenire e contrastare i crimini informatici sui sistemi informatici critici non è rimasto nel cassetto dei buoni propositi. Dopo meno di otto mesi dalla sottoscrizione, così come inteso allora tra le parti, sarà avviata un’iniziativa conoscitiva ed informativa che coinvolgerà tutti i 20 comuni del territorio ennese.

A tal proposito, per definire nel dettaglio l’organizzazione dell’evento, che si terrà il prossimo 18 dicembre presso l’Università Kore di Enna, ieri mattina il segretario generale dell’ente, Michele Iacono, ha incontrato la task force della Polizia di Stato guidata dal responsabile del coordinamento e controllo delle attività e servizi del centro operativo per la sicurezza cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni, Marco Scarpa. L’incontro è servito per imbastire un programma che ha chiara la finalità: rappresentare lo scenario degli attacchi informatici alle pubbliche amministrazioni, indicarne le buone pratiche di sicurezza da potere mettere in campo e fotografare così lo stato dell’arte in materia di sicurezza informatica negli enti locali del territorio provinciale.

Un’iniziativa pilota, calata in una dimensione territoriale ideale, che aspira a gettare le basi per una visione organica capace di meglio governare queste emergenze in un’ottica di sistema e di rete a vantaggio degli enti e dei cittadini. Se l’interesse del Libero Consorzio è quello di promuovere e coordinare un’attività formativa rivolta al territorio per contrastare gli accessi illeciti a danno dei sistemi, quello della Polizia è anche di intercettare i fabbisogni degli enti coinvolti per elaborare un programma di affiancamento e di assistenza.

Dal confronto di ieri è emersa anche la volontà di coinvolgere in questo programma complessivo l’Università Kore per dare una lettura più completa sia sotto l’aspetto della ricerca scientifica che sotto l’aspetto giurisprudenziale.

Si sono trovati in perfetta sintonia il segretario Iacono e il dirigente Scarpa che casualmente hanno scoperto di essere stati entrambi, nello stesso triennio, allievi della prestigiosa scuola militare Nunziatella di Napoli. Un incontro casuale che ha permesso loro di accendere i ricordi di un percorso formativo di eccellenza e di ricordarne i tanti aneddoti.