Enna: presunti abusi sessuali nei confronti di una minorenne, arresti domiciliari per professionista del settore medico

Nella mattinata di ieri, personale della Polizia di Stato appartenente alla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Enna ha dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Enna, contro P.C., di Enna, indagato per presunti abusi sessuali compiuti nei confronti di una minore degli anni 14.

All’indagato è stata contestata anche l’aggravante di avere commesso tali delitti con abuso di autorità, trattandosi di un professionista del settore medico al quale la minore era stata affidata in cura.

Le indagini immediatamente disposte dalla Procura della Repubblica, in conformità alle nuove norme in materia di “Codice Rosso”, hanno avuto input dalla segnalazione dell’istituto scolastico frequentato dalla minore, dopo che una delle insegnanti aveva registrato il malessere della ragazzina, attivando di conseguenza tutte le procedure del caso.

In tale sinergica azione ha contribuito l’attività investigativa della Sezione di P.G. che ha consentito, in brevissimo tempo, di sentire la parte offesa, alla presenza di uno dei P.M. titolare delle indagini, e di acquisire ulteriori elementi da persone informate sui fatti, nonché di reperire e trascrivere alcune rilevanti conversazioni. In tal modo sono stati raccolti numerosi, gravi indizi di colpevolezza, fornendo alla Procura della Repubblica un quadro indiziario molto pregnante sui presunti abusi compiuti dal professionista sulla sua paziente minore, tali da consentire ai magistrati inquirenti di richiedere intanto una misura cautelare coercitiva, mentre sono in corso ulteriori accertamenti.

Il G.I.P. di Enna, Dr. Giuseppe Noto, valutate le prove raccolte contro P.C., ha emesso a suo carico l’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari, eseguita dalla medesima Sezione di P.G.