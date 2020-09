Enna. Presunte irregolarità concorsi, Giarrizzo (M5S): “Accolgo con favore la notizia dell’apertura dei fascicoli”

“Dopo i ripetuti appelli, che anche io ho avanzato nei giorni scorsi alla Regione, adesso scatta pure l’inchiesta. La procura della Repubblica di Enna, infatti, ha aperto due fascicoli su presunte irregolarità in concorsi pubblici dell’ufficio legale dell’Asp e del Comune di Enna. Agenti della Guardia di Finanza avrebbero sequestrato documenti negli uffici comunali, mentre i Carabinieri avrebbero fatto visita negli uffici dell’Asp. Accolgo con favore la notizia dell’apertura dei fascicoli e ringrazio la Procura di Enna per la massima attenzione e la celerità con cui agisce sempre a tutela dei cittadini nel nostro territorio. Da giorni, infatti, chiedevo di far luce urgentemente su quanto sta accadendo a Enna in merito agli incarichi conferiti dall’Asp di Enna in periodo elettorale”.

Così il vicepresidente della Commissione Attività Produttive alla Camera, il deputato M5S Andrea Giarrizzo.