Enna: prestigioso riconoscimento per la ditta Domustec Energia

Un prestigioso riconoscimento quello ricevuto dall’impresa Domustec Energia srl ieri al Congresso Nazionale per l’Efficienza Energetica Viessmann 2020.

Il congresso si è svolto nel Museo Nicolis di Verona, creato da Luciano Nicolis, imprenditore veronese che ha fatto confluire in questa opera la sua grande passione per la tecnica e la meccanica.

Viessmann, una tra i principali produttori di sistemi di riscaldamento nel mondo, ha premiato per 10 anni le migliori imprese nel panorama nazionale che si sono distinte per l’organizzazione, la tecnologia utilizzata, l’assistenza e per le recensioni fatte dai clienti finali.

Enorme la soddisfazione per Filippo Mirisciotti e Marco Martinez, titolari della ditta Domustec Energia srl associata CNA, “è stata una giornata speciale – raccontano -. La ditta Viessmann ci ha riconosciuti come azienda Partner 2020 della zona sud (dal Lazio in giù) e della regione Lombardia. Questo premio fa onore anche al nostro territorio, visto il periodo difficile che stiamo attraversando anche perché dovevamo confrontarci con realtà che lavorano su territori più vasti e più ricchi con potenzialità maggiori vedi Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo. È la prima volta che un’azienda siciliana vince questo premio. Tutto questo si è potuto realizzare anche grazie a chi ci collabora con tanta professionalità e cura”.

Per l’occasione la CNA di Enna, attraverso il presidente Filippo Scivoli e il portavoce degli installatori termoidraulici Paolo Piscopo, hanno voluto esprimere le proprie congratulazioni all’impresa associata, “a testimonianza del fatto che il territorio ospita anche tante eccellenze da prendere a riferimento, che riescono ad essere eccellenza e a valicare i confini dell’ennese raggiungendo con merito i mercati del Nord”.