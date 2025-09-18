Enna: presidio in Piazza Vittorio Emanuele per lo sciopero generale a sostegno della Palestina

PUBBLICITÀ

Lunedì 22 settembre anche Enna sarà tra le città che ospiteranno iniziative in occasione dello sciopero generale indetto a sostegno del popolo palestinese. Dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 21, in Piazza Vittorio Emanuele, si terrà un presidio promosso dal Comitato provinciale Pro Palestina e Diritti Umani.

L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su diversi temi, tra cui: lo stop al genocidio dei palestinesi, il sostegno alla Global Sumud Flotilla, la richiesta di fine dell’apartheid e della colonizzazione israeliana, il ritorno dei profughi, il diritto alla libertà e all’autodeterminazione del popolo palestinese, e la lotta contro le guerre e gli armamenti.

Il presidio, secondo gli intenti degli organizzatori, vuole essere un momento di informazione, dialogo e confronto aperto alla cittadinanza.

«Tutt* in piazza per il popolo palestinese, la libertà e la giustizia sociale ovunque» è lo slogan che accompagna la manifestazione.