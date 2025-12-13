Enna: presenza di topi in alcune zone della città, i residenti chiedono interventi urgenti

PUBBLICITÀ

Negli ultimi mesi, alcuni residenti di via Roma e via Abbatiella, a Enna, hanno più volte segnalato la presenza di topi nelle loro vicinanze, ma, come comunicato alla nostra redazione, le loro richieste non sono state prese in considerazione. Le segnalazioni hanno sollevato preoccupazioni riguardo l’igiene e la sicurezza nelle zone interessate.

Una situazione simile si è verificata anche in altre aree della città, come Enna Bassa in Via Libero Grassi, nei pressi della rotonda dell’ospedale, dove i residenti hanno riscontrato la presenza di topi nelle ultime settimane. Questo fenomeno sta continuando a destare preoccupazione tra i cittadini.

I residenti chiedono interventi di disinfestazione e un controllo più attento e tempestivo nelle zone segnalate, al fine di garantire maggiore sicurezza e igiene.