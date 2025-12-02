Enna, presentazione di “Sigonella, quarant’anni dopo”: cambia la sede, evento all’Hotel Sicilia

PUBBLICITÀ

È stata cambiata la sede della presentazione del libro ad Enna “Sigonella, quarant’anni dopo. L’ora che manca alla storia”, scritto da Paolo Garofalo e Salvo Fleres e pubblicato da Officina della Stampa. L’incontro si terrà venerdì alle ore 17:30 a Enna, presso il Hotel Sicilia, in Piazza Colajanni 7 (Enna Alta) e non più all’auditorium dell’Istituto Lincoln.

Nel corso dell’evento, l’autore Paolo Garofalo dialogherà con lo storico Andrea Miccichè, docente dell’Università Kore di Enna, mentre a moderare l’incontro sarà la giornalista Tiziana Tavella, presidente di Assostampa Sicilia.

Il volume ripercorre uno dei momenti più delicati della storia repubblicana italiana, offrendo una rilettura critica e documentata dei fatti di Sigonella a quarant’anni di distanza, tra memoria, politica internazionale e sovranità nazionale.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rientra tra gli appuntamenti del Circolo della stampa promosso dalla Sezione Provinciale di Enna di Assostampa. La presentazione sarà aperta dagli interventi di saluto di Valentina Rizzo del Centro Studi MedMez e di Paolo Di Marco, responsabile del circolo della stampa di Assostampa Enna.