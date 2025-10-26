Enna: presentazione del libro “Pictorial Trump. Il ruolo politico delle nuove immagini”

Mercoledì 30 ottobre alle 18:30, negli spazi di 64 Rooms ad Enna bassa, si terrà la presentazione di “Pictorial Trump. Il ruolo politico delle nuove immagini” di Andrea Rabbito (Mimesis Edizioni).
L’autore, docente di Cinema, Fotografia e Televisione all’Università Kore di Enna, dialogherà con Paolo Garofalo, esperto di comunicazione politica e presidente del Centro Studi Med.Mez “Napoleone Colajanni”.
Il volume, con introduzione di Ruggero Eugeni (Università Cattolica di Milano) e postfazione di Roberto Revello (Università dell’Insubria, direttore editoriale Mimesis), propone un’analisi del ruolo delle immagini nella costruzione pubblica di Donald Trump, attraverso oltre 50 immagini a colori e un percorso che riflette sulla centralità della picture nell’ecosistema mediatico contemporaneo.