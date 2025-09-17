Enna: presentazione del libro autobiografico di Dorica Orzan all’ex Convento dei Cappuccini

PUBBLICITÀ

Domenica, alle ore 11.30, presso la Chiesa Ortodossa di Enna (ex Convento dei Cappuccini), si terrà la presentazione del libro “Lansare de carte” di Dorica Orzan, scritto in romeno e italiano. L’incontro sarà moderato da padre Depetrercu Bogdan e vedrà la partecipazione anche di Maria Rosa Emma ed Elena Tataru.

Il volume ripercorre la vita intensa dell’autrice, tra sacrifici, migrazioni, fede e resilienza. Orzan, nata a Slobozia (Romania), vive da oltre vent’anni in Sicilia, dove ha dedicato quindici anni al volontariato. Nel libro racconta le difficoltà affrontate, l’amore per i suoi due figli e la forza della spiritualità come guida costante.

Un’occasione per conoscere da vicino una storia di coraggio personale e di testimonianza umana, racchiusa in un’opera che intreccia memoria, emozioni e fede. Ingresso libero.