Enna: presentazione del libro “Amori biblici censurati”

L’Associazione Samaria APS presenta il libro “Amori biblici censurati. Sessualità, genere e traduzioni erronee” di Kjeld Renato Lings, da poco pubblicato in italiano dalla casa editrice “Il pozzo di Giacobbe” (tradotto da Luigi Villani) grazie alla campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso.

La presentazione a ingresso libero si terrà giovedì alle 17 presso Mondoperaio, via Ree Pentite 31, a Enna alta. Interverranno il traduttore Luigi Villani e l’autore Renato Lings, coordinatore europeo di “Other Sheep” dal 2011. Nel 2006 Lings ha concluso il proprio dottorato con la tesi “Restoring Sodom: Towards a Non-sexual Approach” presso l’Università di Exeter. È membro di LGBT Denmark, del Lesbian & Gay Christian Movement (UK), del Quaker Lesbian & Gay Fellowship (UK), della National Association of Danish Writers, della Society for Old Testament Study (UK) e della Society of Biblical Literature (US).

L’incontro è organizzato in collaborazione con Garage Arts Platform e l’associazione culturale Terra Matta.