Enna: presentazione dei progetti di ristrutturazione dell’ex Monastero delle Benedettine e dell’ex Mulino

PUBBLICITÀ

Si terrà giovedì alle ore 17,30, presso la chiesa di Santa Chiara (Sacrario dei Caduti), la manifestazione, organizzata dal Comune di Enna in collaborazione con gli ordini degli ingegneri e degli architetti di Enna, avente per oggetto gli interventi di ristrutturazione del complesso dell’ex Monastero delle Benedettine e dell’ex Mulino.

PUBBLICITÀ

“In questi anni – spiega l’Arch. Giovanni Contino, già assessore all’urbanistica dell’amministrazione Dipietro – abbiamo profuso un grande sforzo progettuale per intercettare fonti di finanziamento esterne al bilancio comunale con le quali recuperare pezzi importanti del patrimonio monumentale della città. Il restauro dell’ex Monastero delle Benedettine e dell’ex Mulino di Piazza Coppola rappresenta il culmine di questa percorso, ed è venuto il momento di coinvolgere la città, con in testa gli addetti ai lavori, per spiegare l’idea attorno alla quale ci stiamo muovendo”.

I lavori saranno coordinati dall’Arch. Giovanni Contino e saranno aperti dai saluti del Sindaco Maurizio Dipietro e dei presidenti dei due ordini, l’Ing. Alessandro Severino e l’Arch. Sebastiano Fazzi. A seguire gli interventi del RUP dei lavori, l’Arch. Ing. Venerando Russo, e degli architetti Roberta Russo, Salvatore Fiorito e Gioele Farruggia.

“In particolare – aggiunge Contino – è importante sottolineare come i due interventi siano intimamente legati, anche in considerazione del fatto che alcuni locali dell’ex mulino facevano anticamente parte del Monastero delle Benedettine. Con questi lavori metteremo a disposizione della città spazi di notevole bellezza e prestigio che potranno essere utilizzati ai fini culturali e non solo. Ad esempio, gli spazi dell’ex Mulino sono destinati ad ospitare l’archivio storico del Comune, oltre a sale espositive e aule per conferenze”.

“Il recupero e la valorizzazione del nostro patrimonio monumentale e artistico – aggiunge il Sindaco Maurizio Dipietro – è stato uno degli obbiettivi fondamentali delle mie amministrazioni. Obbiettivo che posso dire essere stato raggiunto in pieno, con intervento che tra qualche mese mostreranno tutto il loro positivo impatto sulla città e sulla sua capacità attrattiva. Certamente questi lavori, come accade in qualsiasi altra città, portano dei momentanei disagi che, tuttavia, vengono compensati ampiamente con il risultato finale. Per questa ragione confido nella comprensione dei cittadini ennesi e degli operatori commerciali”.

Ai tecnici partecipanti verranno riconosciuti i crediti formativi.