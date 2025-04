Enna: presentato il progetto “Giovani, che impresa!”

PUBBLICITÀ

È stato presentato questa mattina presso la Sala Baccarà del Palazzo di Città ad Enna il progetto dal titolo “Giovani, che impresa!”, che si pone l’obiettivo di favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di nuove imprese innovative.

Alla presentazione alla stampa del progetto, finanziato dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) che vede il Comune di Enna quale capofila, rappresentato dagli Assessori Nico De Luca e Giuseppe La Porta, erano presenti Michele Sabatino, presidente del Gal “Rocca di Cerere”, Francesco Parisi per Euroconsult, Veronica Pavone per Nesti Impresa Sociale, Gianluca Speranza per Confcommercio e Daniela Taranto per la CNA.

“Abbiamo fortemente voluto la partecipazione a questo progetto – ha spiegato l’Assessore alla attività produttive Nico De Luca – perché crediamo nell’importanza di creare le condizioni affinché i nostri giovani possano formarsi e lavorare dove sono nati e cresciuti”.

“Particolare importanza – ha sottolineato il Presidente del GAL Michele Sabatino – rivestirà il ruolo di stimolo alla nascita di nuove imprese che il progetto si propone, perché affinché ci sia occupazione per i nostri ragazzi e un vero contrasto allo spopolamento del nostro territorio, è necessaria la creazione di quante più imprese è possibile, che siano in grado di competere sui mercati nazionali e internazionali”.

“In tal senso – ha aggiunto poi Veronica Pavone di Nesti Impresa Sociale – particolare importanza sarà dedicata alla funzione del progetto che si porrà non solo come guida sui possibili mercati delle nuove imprese ma anche a fornire elementi utili alle scelte di natura formativa dei nostri ragazzi”.

“Guardiamo con attenzione – ha concluso poi l’Assessore De Luca – al fenomeno dei cosiddetti nomadi digitali, ai quali il Comune pensa di offrire una sede stabile, che coinciderà con quella individuata per le attività di coworking ovvero, in una prima fase l’Urban Center e, una volta pronti, i locali dell’ex mulino di Piazza Coppola”.