Enna: presentato il piano di prevenzione e sicurezza per la Settimana Santa

PUBBLICITÀ

È stato presentato questa mattina presso la sede del Nucleo Operativo di Protezione Civile di Enna il piano di prevenzione comunale socio assistenziale, sanitario e di protezione civile relativo alla Settimana Santa ennese 2025.

Alla presenza dell’assessore comunale Rosalinda Campanile e della dirigente della Polizia Locale, Delfina Voria, il direttore generale dell’Ente Corpo Volontari di protezione civile di Enna, Alessandro Battaglia, coadiuvato dal coordinatore amministrativo e operativo Davide Giunta e dal direttore sanitario dell’evento, Nello Savoca, ha illustrato ai rappresentanti dei soggetti interessati i contenuti del piano che contempla tutti gli aspetti organizzativi e di protezione civile che un evento del genere comporta.

“Le novità più rilevanti – ha detto nel corso del suo intervento Alessandro Battaglia – riguardano l’ampliamento delle aree riservate ai diversamente abili, sia in termine di sosta veicolare che di persona”.

In particolare le aree adibite a parcheggio a loro riservate sono: l’intera Piazza Umberto I, lo slargo antistante l’Agenzia del Territorio e lo Slargo Senatore Romano in Viale A. Diaz e l’intera Piazza Colajanni. A queste si aggiungono le aree riservate individuate in Piazza Vittorio Emanuele (esclusivamente parte prospiciente Via Roma) e in Piazza VI Dicembre (esclusivamente parte prospiciente Via Roma) che saranno presidiate dai volontari.

Le altre aree di parcheggio sono così individuate: Posteggio autobus in Piazza Europa e in Via della Resistenza a Enna Bassa; posteggio camper in Piazza Europa, in Via della Resistenza a Enna Bassa e area camper c/o autoparco comunale; posteggio auto presso il posteggio stabile Pisciotto, in Piazza Europa, in Via della Resistenza, in Piazzetta Via dello stadio e nel Piazzale inferiore cimitero.

Come consuetudine saranno poi previsti i cosiddetti cancelli di ingresso alla zona della processione che saranno attivati nel primo pomeriggio e saranno presidiati dai volontari e dalle forze dell’ordine.

Lungo il percorso saranno, poi, dislocati ventidue bagni pubblici di cui una parte disposti in Piazza Duomo e presso il piazzale del Cimitero.