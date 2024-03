Enna: presentato il nuovo esecutivo comunale del Pd

PUBBLICITÀ

Si è riunito ieri al circolo Milena Rutella il coordinamento cittadino del Partito Democratico di Enna convocato dalla segreteria comunale per presentare il nuovo esecutivo comunale e discutere della linea politica in città.

Questa è la squadra nominata da Giuseppe Seminara, segretario cittadino: Davide Capizzi, responsabile organizzazione; Greta Di Dio, responsabile comunicazione e politiche sociali; Giuseppe Perri, responsabile di territorio, infrastrutture ed ambiente; Tiziana Campisi, responsabile viabilità, mobilità e pianificazione urbana; Manuel Cutaia, responsabile lavoro, commercio ed attività produttive; Ambra Turco, responsabile enti locali; infine, vi partecipano Matteo Russo, in quanto segretario dei Giovani Democratici, e Paolo Spampinato, segretario del circolo PD di Enna Alta.

All’assemblea, inoltre, alla presenza della deputata nazionale Stefania Marino e dell’intero gruppo consiliare, il PD ha affrontato varie questioni strategiche per la città: sanità, agricoltura, lavoro, rifiuti, cultura, con l’idea di promuovere delle assemblee tematiche aperte, aperte al confronto con la cittadinanza. In particolare, si è pure discusso della vicenda rifiuti: Salvatore Cappa ha illustrato le azioni in consiglio e il PD ha ribadito la sua volontà, dinnanzi alle scelte della Giunta, di mettersi al lavoro per garantire il servizio e i lavoratori.

“Voglio ringraziare tutti i membri del nuovo esecutivo – dichiara il segretario, Seminara – per aver messo a disposizione del partito la loro qualità umana e professionale che sicuramente saranno indispensabili per la nostra attività politica. Da adesso siamo in campo per la nostra città: il percorso è aperto al contributo di tutti e presto metteremo in campo la nostra azione politica, in coerenza con le nostre idee e nell’interesse della collettività”.