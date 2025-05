Enna: presentato il libro “Un caffè con il preside”

PUBBLICITÀ

Presso il caffè letterario Al Kenisa, il Kiwanis Club di Enna ha organizzato, in collaborazione con il Panathlon Club di Enna, la Società Dante Alighieri di Enna e l’Assessorato alla Cultura del Comune, un evento culturale a scopo benefico: la presentazione del libro “Un caffè con il preside”. L’evento rientrava tra gli appuntamenti del progetto Biblioinsieme.

Erano presenti i presidenti delle associazioni promotrici: Piergiorgio Restivo per il Kiwanis, Marco Alvano per il Panathlon. È intervenuto l’assessore alla cultura del Comune di Enna, Giuseppe La Porta. Grazie al contributo di Pietro Colletta, presidente del Comitato di Enna della Società Dante Alighieri, che ha condotto la presentazione, il numeroso pubblico ha avuto l’opportunità di incontrare l’autore del libro, Fabio Fidotta, originario di Enna e dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo “S. Casella” di Pedara.

Il testo nasce dall’esperienza quotidiana di un dirigente scolastico e si propone come un invito alla riflessione e al dialogo sul complesso mondo della scuola. Il ruolo del dirigente, spesso percepito come una posizione di potere, nella realtà è un incarico fatto di sfide continue, scelte complesse e responsabilità che coinvolgono studenti, famiglie e personale scolastico. Ogni decisione incide sulla comunità educante, ma chi non vive direttamente le dinamiche scolastiche spesso non ne coglie appieno le motivazioni.

Il libro invita a una maggiore comprensione reciproca: prima di sollevare un contenzioso, prima di lamentarsi o accusare, l’autore propone di fermarsi un attimo e chiedersi qual è la ragione dietro una scelta, quali responsabilità deve affrontare ogni giorno un dirigente. Il confronto, se vissuto con apertura e volontà di comprensione, può prevenire conflitti inutili e contribuire a creare un ambiente educativo più sereno e collaborativo.

La presentazione del libro e la sua vendita hanno anche uno scopo benefico: contribuire concretamente alla costruzione di una scuola nel villaggio di Salanca, in Guinea-Bissau, offrendo a molti bambini la possibilità di studiare in un ambiente sicuro e adeguato. Tutto il ricavato delle vendite sarà destinato a questo progetto, promosso dall’associazione “Amici delle Missioni Sicilia”, rappresentata dal presidente Enrico Ferro, che ha offerto ai presenti una testimonianza diretta del valore dell’iniziativa.

Non si tratta solo di un gesto simbolico, ma di un aiuto concreto e tangibile: ogni copia venduta è un mattoncino in più per garantire a quei bambini un diritto fondamentale, troppo spesso negato.