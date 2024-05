Enna: presentato il Grest del Csi, numerose le attività in programma

PUBBLICITÀ

Il Centro Sportivo Italiano di Enna pronto per le attività estive. Numerosi genitori e bambini sono stati presenti sabato scorso alla presentazione del Grest avventura all’interno dell’auditorium di Valverde. Sono state presentate le attività di quest’anno, ben 34, che vedono anche la collaborazione di altre realtà sportive e associative presenti in città come Plastic Free, La compagnia arcieri del Castello e l’Avis comunale.

“Come tutti gli altri anni anche quest’anno sarà un Grest diverso, di fatto sono state programmate delle attività che vedranno la partecipazione dell’intera città” ha detto il responsabile del Grest Luca Ingrassia.

Ingrassia insieme ai responsabili di gruppo ha voluto ringraziare i 53 partner e sponsor che stanno contribuendo alla realizzazione del Grest 2024 intitolato quest’anno “Solo Insieme Si Vince”.

Da lunedì sono ufficialmente iniziate le iscrizioni per tutti i bambini dall’età dei 3 fino ai 12 anni. Le iscrizioni si potranno effettuare in sede presso la segreteria della palestra dell’ex magistrale dal lunedì al sabato dalle ore 17.30 alle ore 20.00.