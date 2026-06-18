Enna: presentato il cartellone estivo con la consulenza artistica gratuita di Mario Incudine

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Sono 24 gli appuntamenti del calendario estivo presentati questa mattina al Comune di Enna dal sindaco Mirello Crisafulli e dall’assessore Marilisa Milano. Alla conferenza stampa ha partecipato anche l’artista ennese Mario Incudine, scelto dal sindaco come consulente a titolo gratuito, che ha illustrato i singoli eventi del cartellone.

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Incudine non è nuovo a collaborazioni con il Comune di Enna: per più anni in passato ha rivestito il ruolo di direttore artistico del Teatro comunale.

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Il programma, come spiegato durante la conferenza stampa, è stato pensato per coinvolgere l’intero territorio comunale, da Enna Alta a Enna Bassa, fino a Pergusa. Il cartellone è stato realizzato con 110 mila euro di fondi comunali, secondo quanto dichiarato dal sindaco Crisafulli, e con circa 150 mila euro provenienti da sponsor privati.